Кличко став новим головою президентської партії "Солідарність" – БПП"

Делегати другого етапу ХІІ з'їзду партії “Солідарність” - Блок Петра Порошенка» проголосували за припинення повноважень Юрія Луценка як голови партії та обрали нового лідера - Віталія Кличка.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед голосуванням за обрання Кличка він, зокрема, зазначив, що це велика відповідальність і навантаження, а також, що йому необхідно буде виправдати довіру українців.

Крім того, він зазначив, що партія “УДАР” продовжує свою працю в іншому форматі - об'єднаної політичної сили “УДАР-Солідарність”.

Після цього на з'їзд прибув президент України Петро Порошенко. Наразі він виступає перед делегатами.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що на другому етапі ХІІ позачергового з'їзду партії "Солідарність" до лав партії було прийнято 19 нових членів, колишніх представників партії «УДАР», у тому числі лідера «УДАРу» Київського міського голову Віталія Кличка.

Також стало відомо, що у партії Порошенка очікують приєднання інших політичних сил, у тому числі "Народного фронту", для участі у місцевих виборах.