Порошенко у День Донецька пообіцяв донеччанам відновити зруйновані міста та села

Президент України Петро Порошенко привітав жителів Донецька з Днем міста.

Про це повідомляється на сторінці президента у Facebook.

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"Вітаю донеччан з Днем міста! Ми обов'язково відновимо зруйновані міста і села. Донбас є і буде українським!" - йдеться в повідомленні.