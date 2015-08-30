Порошенко у День Донецька пообіцяв донеччанам відновити зруйновані міста та села
09:45, 30 серпня 2015Політика
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Президент нагадав, що Донбас є і буде українським регіоном.
Порошенко обіцяє відновити зруйнований Донбас / Фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко привітав жителів Донецька з Днем міста.
Про це повідомляється на сторінці президента у Facebook.
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"Вітаю донеччан з Днем міста! Ми обов'язково відновимо зруйновані міста і села. Донбас є і буде українським!" - йдеться в повідомленні.
Вітаю донеччан з Днем міста!Ми обов'язково відбудуємо зруйновані міста і села.Донбас є і буде українським!Posted by Петро Порошенко on 29 серпня 2015 р.
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