Порошенко у День Донецька пообіцяв донеччанам відновити зруйновані міста та села

09:45, 30 серпня 2015
Політика
1108 0

Президент нагадав, що Донбас є і буде українським регіоном.

Порошенко обещает восстановить разрушенный Донбасс / Фото president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко привітав жителів Донецька з Днем міста.

Про це повідомляється на сторінці президента у Facebook.

Читайте такожБойовики заборонили перетинати кордон жителям Донбасу віком до 50 років - прес-центр АТО

"Вітаю донеччан з Днем міста! Ми обов'язково відновимо зруйновані міста і села. Донбас є і буде українським!" - йдеться в повідомленні.

Вітаю донеччан з Днем міста!Ми обов'язково відбудуємо зруйновані міста і села.Донбас є і буде українським!

Posted by Петро Порошенко on 29 серпня 2015 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter