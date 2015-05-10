Бойовики перевіряють у жителів Донецька місце реєстрації, за найменших підозр - затримують

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За оперативною інформацією, у Донецьку незаконне збройне формування «поліція ДНР» проводить посилену перевірку громадян на наявність документів та відміток про місцеву реєстрацію. За найменших підозр людей затримують», - сказав Мотузяник.