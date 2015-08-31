Виключена із "Самопомочі" Гопко заявила, що фракція скочується до "більшовицького авторитаризму"
19:51, 31 серпня 2015Політика
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Виключена із фракції "Самопоміч" Ганна Гопко за те, що підтримала законопроект в частині децентралізації, висловила розчарування, що раніше позиціонувала себе "Самопоміч" як демократична політсила і альтернатива нинішній владі "скочується до "більшовицького авторитаризму".
Гопко прокоментувала своє виключення із фракції / Фото УНІАН
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Гопко відзначила, що ті, хто не хоче віддавати владу і гроші з центру на місця, навмисно "брешуть" про "особливий статус" і визнання "ДНР" й "ЛНР".
Сьогоднішнє голосування за зміни до Конституції - важливий крок до глибоких змін в Україні. Децентралізація, передача вл...Posted by Hanna Hopko on 31 серпня 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу п'ять нардепів, які в понеділок підтримали в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. Рішення стосувалося Ганни Гопко, Вікторії Пташник, Остапа Єднака, Павла Кишкаря і Віктора Кривенка.
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