Виключена із "Самопомочі" Гопко заявила, що фракція скочується до "більшовицького авторитаризму"

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Гопко відзначила, що ті, хто не хоче віддавати владу і гроші з центру на місця, навмисно "брешуть" про "особливий статус" і визнання "ДНР" й "ЛНР".

Сьогоднішнє голосування за зміни до Конституції - важливий крок до глибоких змін в Україні. Децентралізація, передача вл... Posted by Hanna Hopko on 31 серпня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу п'ять нардепів, які в понеділок підтримали в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. Рішення стосувалося Ганни Гопко, Вікторії Пташник, Остапа Єднака, Павла Кишкаря і Віктора Кривенка.