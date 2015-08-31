"Якщо Москва не схаменеться": Порошенко пригрозив РФ продовженням персональних санкцій восени
20:08, 31 серпня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко зазначає, що якщо Москва не схаменеться, восени будуть продовжені персональні санкції проти причетних до анексії Криму та окупації Донбасу.
Санкції будуть продовжені, якщо "Москва не схаменеться" / investigator.org.ua
Про це він заявив у своєму зверненні щодо сьогоднішніх заворушень біля будівлі Верховної Ради України.
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"Україна сьогодні підтвердила свою репутацію надійного партнера, посилила імідж країни, яка виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання і виконує Мінські угоди. На відміну від Росії. І якщо Москва не схаменеться, восени будуть продовжені персональні санкції проти осіб, причетних до аншлюсу окупації Криму і Донбасу, а на початку наступного року - і секторальні економічні санкції", - наголосив Порошенко.
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