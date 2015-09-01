У "ЛНР" заявили, що готові обговорювати з Києвом питання проведення виборів на Донбасі

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника «ЛНР» на мінських переговорах Владислава Дейнего.

«Модальність цих виборів обговорюється з 13 травня. Якщо Порошенко наполягає на виконанні мінських домовленостей. Ми тільки за», - зазначив Дейнего.

Дейнего розповів, що питання про проведення місцевих виборів «застопорилося» на початку липня і не отримало належного обговорення. Тим не менш представник «ЛНР» запевнив, що контактна група продовжить обговорювати проведення виборів на підконтрольних Києву територіях.

Читайте такожЗахарченко про вступ "ДНР" до складу Росії: Ніякого референдуму не буде

У липні президент Петро Порошенко заявив, що проведення представниками самопроголошених "ДНР" й "ЛНР" місцевих виборів 18 жовтня може мати руйнівні наслідки для деескалації напруги на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.