США вносять в санкційний список нові російські компанії через конфлікт в Україні

"Дії і політика людей, які підпорядковуються окупаційній владі в Криму без дозволу уряду України, підривають демократичні процеси і установи в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету, [...] і таким чином створюють надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США", - йдеться в документі, передає Бі-бі-сі.

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В новий "чорний список", який набуде чинності сьогодні, додані, зокрема, дочірні структури "Роснефті", а також компанії, які належать їй і обслуговують її інтереси за кордоном.

Серед компаній, на які мінторг накладає додаткові санкції та обмеження щодо ліцензування, також концерн "Іжмаш" і кілька портів в анексованому Росією Криму.

Нові компанії додано у список, доступний на офіційному сайті урядової інформації Federal Register, офіційно документ опублікований 2 вересня.

Як повідомляв УНІАН, влада США ввела нові санкції проти п'яти компаній оборонної промисловості РФ, запідозрених у порушенні американського закону про нерозповсюдження озброєнь до Ірану, Північної Кореї та Сирії.