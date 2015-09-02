Березенко склав присягу народного депутата під вигуки "ганьба"

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії складення присяги в сесійній залі Верховної Ради депутати з фракції Радикальної партії скандували: "ганьба!".

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Після складення присяги парламентарії від партії "Блок Петра Порошенка" (БПП) оплесками привітала Березенка.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала Березенка народним депутатом. Він був обраний від БПП на проміжних виборах в окрузі №205 у Чернігові 26 липня. До обрання депутатом Сергій Березенко обіймав посаду керівника Державного управління справами.