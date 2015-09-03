Екс-міністр Клименко проводить антиукраїнські конференції за кордоном - посольство

15:39, 03 вересня 2015
Політика
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На підтримуваній екс-міністром Клименком конференції в Італії Росію не хотіли називати агресором.

За ініціативи «Українського інституту стратегій глобального розвитку та адаптації», головою якого є права рука міністра часів Януковича Олександра Клименка, в Італії відбулася конференція "Шляхи врегулювання конфлікту на Сході України", однак роль Росії як агресора жодним чином не обговорювалася.

В Італії пройшла антиукраїнська конференція, підтримана соратником Януковича / Facebook/Eugene Enin

«Директор цього інституту Віктор Левицький та його колега Олександр Білокобильський жодним боком не згадали у своїх виступах Росію як державу-агресора, натомість представляли "громадянську війну" на Донбасі як черговий прояв "зіткнення цивілізаційних проектів". Їм вторили типові "друзі" Путіна як з Риму, так і з Ізраїлю (екс-міністр юстиції І.Бейлін)», - написав у Facebook працівник посольства України в Італії Євген Єнін.

За його словами, подібний захід  вже проходив кілька місяців тому в Брюсселі.

Ініціатором конференції став права рука Клименка / Facebook/Eugene Enin

«Старою доброю традицією таких заходів звичайно є не запрошувати представників українського посольства. Довелось нагадати учасникам про природу конфлікту, а також трохи "оживити" дискусію заходу питаннями, яким чином в той час, як ЄС оголошує боротьбу з російською пропагандою, в самому серці Європи, зокрема у приміщенні представництва ЄК в Італіі проходять подібні заходи, організовані колишнім заступником мінздоху України часів Януковича?» - пише він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Генпрокуратура України ініціює заочне слідство щодо високопосадовців часів Януковича, серед яких колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов, колишня міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та екс-глава Міністерства зборів і доходів Олександр Клименко.

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