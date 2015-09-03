Екс-міністр Клименко проводить антиукраїнські конференції за кордоном - посольство

За ініціативи «Українського інституту стратегій глобального розвитку та адаптації», головою якого є права рука міністра часів Януковича Олександра Клименка, в Італії відбулася конференція "Шляхи врегулювання конфлікту на Сході України", однак роль Росії як агресора жодним чином не обговорювалася.

«Директор цього інституту Віктор Левицький та його колега Олександр Білокобильський жодним боком не згадали у своїх виступах Росію як державу-агресора, натомість представляли "громадянську війну" на Донбасі як черговий прояв "зіткнення цивілізаційних проектів". Їм вторили типові "друзі" Путіна як з Риму, так і з Ізраїлю (екс-міністр юстиції І.Бейлін)», - написав у Facebook працівник посольства України в Італії Євген Єнін.

За його словами, подібний захід вже проходив кілька місяців тому в Брюсселі.

«Старою доброю традицією таких заходів звичайно є не запрошувати представників українського посольства. Довелось нагадати учасникам про природу конфлікту, а також трохи "оживити" дискусію заходу питаннями, яким чином в той час, як ЄС оголошує боротьбу з російською пропагандою, в самому серці Європи, зокрема у приміщенні представництва ЄК в Італіі проходять подібні заходи, організовані колишнім заступником мінздоху України часів Януковича?» - пише він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Генпрокуратура України ініціює заочне слідство щодо високопосадовців часів Януковича, серед яких колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов, колишня міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та екс-глава Міністерства зборів і доходів Олександр Клименко.