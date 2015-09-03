У Лаврова назвали конституційну реформу в Україні "удаваною" й зголосилися "сприяти"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«У Москві хочуть лише одного, а саме - якнайшвидшого мирного врегулювання ситуації на південному сході України й неухильного виконання Києвом узятих на себе зобов'язань за Мінськими угодами, в тому числі в плані проведення реальної, а не удаваної конституційної реформи», - сказала вона.

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«Якщо говорити такими зрозумілими фразами - форма не повинна підміняти зміст. Та діяльність, яку ми зараз бачимо, не повинна видаватися за реалізацію Мінських домовленостей у повному обсязі», - додала Захарова.

Вона заявила, що РФ готова в цьому процесі максимально сприяти.

«Йдеться про те, що поправки до Конституції України в частині, що стосується статусу Донбасу, мають бути узгоджені з цими територіями і мають включати конкретні елементи децентралізації», - заявила вона.

За словами Захарової, ці елементи децентралізації передбачають визначення статусу російської мови, особливі економічні можливості для зазначених регіонів.