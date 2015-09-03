Через позов до Авакова у МВС всі відеовиступи перекладатимуть державною мовою

Про це сьогодні, 3 вересня, на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прес-секретар МВС Артем Шевченко.

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"Для того, щоб зняти всі непорозуміння довкола мовного позову Святослава Літинського до МВС України. Справді, відео та коментарі на офіційному you-tube каналі відомства розміщуються мовою оригіналу, і я 10 липня дав про це йому таку відповідь. Але надалі, щоб уникнути підстав для подібних позовів всі "синхрони", тобто відеофрагменти виступів, коментарів, інтерв'ю на офіційному youtube каналі МВС https://www.youtube.com/user/dzgmvs будуть обов'язково супроводжуватись аутентичним перекладом державною мовою”, - повідомляє речник МВС.