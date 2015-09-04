Порошенко заявив про найбільше за всю історію оновлення прокурорського складу
В Україні відбудеться найбільше за всю історію оновлення прокурорського складу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на засіданні Конституційної комісії під голосуванням голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.
"Із завтрашнього дня, за моєю ініціативою, 5 вересня, стартує абсолютно нова програма конкурсу щодо залучення 700 нових працівників в органи української прокуратури", - сказав президент.
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За словами Порошенка, це найбільше за всю історію оновлення прокурорського складу, де, "починаючи з першого рівня, з місць, ми повинні бачити у прокуратурі нових людей".
"І не лише нових людей, але нову якість", - відзначив президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, перший заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе заявив, що перший етап реорганізації органів прокуратури планується завершити у середині грудня. При цьому очікується, що до цього часу на посади буде призначено 700 нових прокурорів.
За даними Генпрокуратури, з 20 липня до 10 серпня відбувався прийом документів від кандидатів, які бажають очолити нові місцеві прокуратури. Участь у конкурсі могли брати як працівники прокуратури, так і професійні юристи. До ГПУ надійшло близько 6 тис. заяв, з яких 60% - від зовнішніх кандидатів. Замість діючих на даний час 639 районних, міських та міжрайонних будуть сформовані 178 місцевих прокуратур, що є першим кроком на шляху реалізації стратегії реформування системи органів прокуратури.