Вашингтон попередив, що рівень допомоги Україні буде залежати від бажання Києва проводити реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сказав у виступі на сьомому Міжнародному економічному форумі в Харкові.

"Чим більше буде успіхів у боротьбі з корупцією, тим більше ваші американські партнери будуть готові вкладати інвестиції. Американці люблять тих, хто перемагає. Зараз український народ - переможець. Але це, як коли ти їдеш на велосипеді. Якщо ти не підтримуєш швидкості, рухаючись уперед, то завалишся на бік. Так що треба крутити педалі, а ми будемо допомагати", - сказав посол.

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Пайєтт відзначив необхідність успішного завершення реформи правоохоронної системи в Україні. "Ми вважаємо, що правоохоронний сектор є ключовим для того, щоб Революція гідності в підсумку досягла перемоги", - сказав він.