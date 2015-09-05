Жебрівський: вибори на Донбасі можливі лише після відновлення кордону України

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Про вибори ми можемо говорити тільки тоді, коли буде відновлений кордон України у повному об’ємі, коли насправді будуть виведені "рашистські" війська. Я переконаний, що разом із ними втечуть ті, хто забруднив свої руки кров'ю", - наголосив він.

Водночас Жебрівський вважає, що після звільнення окупованих територій слід зробити перехідний період на Донбасі.

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"На першому етапі дозволив би зі свого середовища людей обирати, у тому числі – у муніципальну міліцію. Але це жодним чином не бойовики, не ті навіть, хто стояв на блокпостах. Але для того, щоб повернути довіру, зі свого середовища люди мають за українським законодавством, за українськими нормами обрати людей, які насправді будуть забезпечувати правопорядок на території, яка має повернутися в лоно української юрисдикції", - додав голова Донеччини.

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