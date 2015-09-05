Порошенко: НАТО не готове запросити Україну до членства в Альянсі, як і в 2008 році
Президент України Петро Порошенко вважає, що Альянс відмовить Україні у членстві, якщо влада Києва звернеться із відповідним проханням.
Про це він заявив в інтерв'ю українській службі радіо "Голос Америки".
"І чи буде зараз членство в НАТО проголосовано, щоб запросити Україну? Ні. І ми повністю це розуміємо", - наголосив глава держави.
Порошенко зазначив, що питання просто було б провокаційним, оскільки Україна не просила членства.
"Однак головна зміна у нас тут (вказує на голову) і це розуміння українських відносин. Вперше в нашій історії більше 50 відсотків українців підтримує членство в НАТО. Дуже просто", - заявив президент.
Читайте такожПорошенко назвав стратегічний напрямок розвитку українського війська
Крім того, очільник держави повідомив, що він може прийняти рішення про проведення референдуму про членство в НАТО.
Проте що стосується позиції міжнародних партнерів, Порошенко нагадав, що у ході Бухарестського саміту НАТО (у 2008 році - Ред.) було заявлено, що "двері в НАТО для України відчинені".
Тоді було заявлено, що Києву не варто стукати в ці двері, а натомість реформувати свою країну, будувати мир в Україні разом з міжнародними партнерами.