Порошенко: НАТО не готове запросити Україну до членства в Альянсі, як і в 2008 році

Про це він заявив в інтерв'ю українській службі радіо "Голос Америки".

"І чи буде зараз членство в НАТО проголосовано, щоб запросити Україну? Ні. І ми повністю це розуміємо", - наголосив глава держави.

Порошенко зазначив, що питання просто було б провокаційним, оскільки Україна не просила членства.

"Однак головна зміна у нас тут (вказує на голову) і це розуміння українських відносин. Вперше в нашій історії більше 50 відсотків українців підтримує членство в НАТО. Дуже просто", - заявив президент.

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Крім того, очільник держави повідомив, що він може прийняти рішення про проведення референдуму про членство в НАТО.

Проте що стосується позиції міжнародних партнерів, Порошенко нагадав, що у ході Бухарестського саміту НАТО (у 2008 році - Ред.) було заявлено, що "двері в НАТО для України відчинені".

Тоді було заявлено, що Києву не варто стукати в ці двері, а натомість реформувати свою країну, будувати мир в Україні разом з міжнародними партнерами.