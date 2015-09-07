У МЗС допускають можливість обміну українських політв'язнів на затриманих ГРУшників

Про це він заявив в інтерв'ю 5 каналу, передає DT.ua.

Клімкін прокоментував заяву міністра юстиції Олександра Коновалова, який 2 вересня не виключив юридичної можливості обміну. Коновалов тоді зазначив, що питання можливого обміну повинні вирішуватися по дипломатичних каналах.

"Я не буду займатися інтерпретацією сигналів російського Мін'юсту. Я вважаю, що ми повинні зробити все для того, щоб звільнити Надію, для того, щоб звільнити Олега, усіх політичних ув'язнених", - заявив Клімкін.

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"Якщо для цього буде потрібно йти шляхом переговорів про обмін, ми будемо дивитися на цю можливість, безумовно", - додав він.

При цьому він підкреслив, що будь-які такі кроки повинні бути зроблені після того, як "українські суди приймуть відповідні рішення по російським військовим".

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"Спочатку чітка юридична сторона - а вже потім будь-які можливі кроки", - сказав Клімкін.

Міністр додав, що поки українська сторона не бачила від Росії "ніяких пропозицій та чітких сигналів".

"Ми повинні розмовляти про це, але тільки на чіткій юридичній основі", - додав Клімкін.

За словами Клімкіна, в російських в'язницях перебувають 11 українських політв'язнів.

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Він зазначив, що МЗС докладає однакові зусилля для звільнення як відомих у світі Надії Савченко та Олега Сенцова, так і інших українських громадян, які ув'язнені в Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про бажання залучити до кримінальної відповідальності 30 громадян України, в тому числі керівників силових структур, за застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноцид».