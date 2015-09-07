Відомий ресторатор може балотуватися в мери Києва від Самопомочі - ЗМІ

На з'їзді партії, що відбудеться 8 вересня, можуть підтримати кандидатуру Сергія Гусовського, про це повідомляє джерело в РБК-Україна.

Гусовський є депутатом Київської міської ради та очолює фракцію Самопомочі.

"Все буде оголошено завтра на з'їзді. Від нас швидше за все піде Гусовський", - повідомило джерело.

Всього "Самопоміч" має намір висунути кандидатів в мери у понад 50 містах.

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Нагадаємо, що 5 вересня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія.

Початок виборчого процесу не стосується тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь, тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Крім того, Центральна виборча комісія встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів до 91 місцевої ради в населених пунктах на підконтрольній Україні частині Донецької області та до 31 місцевої ради на підконтрольній Україні частині Луганської області.

У той же час не розпочався виборчий процес виборів депутатів районних рад у місті Києві, оскільки вибори до зазначених рад призначені на 27 березня 2016 року.

На решті території – виборча кампанія стартувала сьогодні.