Порошенко: Інші варіанти коаліції не розглядаються навіть теоретично

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

"Спроба одного з учасників коаліції розвалити її зсередини зазнала фіаско... Інші варіанти коаліції, ніж той, що існує, не розглядаються навіть теоретично", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід його політичної сили з коаліції і перехід в опозицію.