Порошенко: Інші варіанти коаліції не розглядаються навіть теоретично
13:55, 08 вересня 2015Політика
389 0
Президент України Петро Порошенко наголошує, що нинішній формат парламентської коаліції має бути збережений.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання Кабінету міністрів.
"Спроба одного з учасників коаліції розвалити її зсередини зазнала фіаско... Інші варіанти коаліції, ніж той, що існує, не розглядаються навіть теоретично", - сказав Порошенко.
Читайте такожПорошенко виступає на розширеному засіданні уряду (наживо)
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід його політичної сили з коаліції і перехід в опозицію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter