У регіонах скаржаться, що бюджетні виплати на 2016 рік - під загрозою

Доля 12 тисяч місцевих бюджетів залишається невизначеною через загрозу затягування урядом ухвалення держбюджету на наступний рік. Про це заявив міський голова Чернігова, один із лідерів партії «Наш край» Олександр Соколов.

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«Кабмін має подати до парламенту проект бюджету-2016 до 15 вересня. Вже очевидно, що він цього не зробить. Очевидно також, що не буде дотримано й інших термінів, визначених Закону України «Про регламент Верховної Ради України», і бюджетний процес вкотре буде зірвано. Тож доля 12 тисяч місцевих бюджетів, які розробляються на основі кошторису держави, зависла у повітрі», - зазначив Соколов.

Як відзначає міський голова Чернігова, місцеві громади досі не знають, за якими принципами формувати бюджетні плани.

«Ще більше заплутують ситуацію процес децентралізації, що триває, та плани уряду внести зміни до податкової системи. Якщо найближчим часом ми не отримаємо основних параметрів бюджету, доведеться згорнути всі місцеві бюджетні програми. Нас, мерів українських міст, ставлять в умови, коли ми не зможемо забезпечити виконання міських соціальних програм, завдяки яким додаткові кошти отримують бюджетники, соціально незахищені громадяни», - заявив він.

Соколов каже, що минулого року бюджет ухвалювали наприкінці грудня разом зі змінами до податкового кодексу, і у підсумку державний кошторис доводилось перекроювати кілька разів.

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«Сьогодні ж у парламенті склалась вкрай напружена ситуація, яка може призвести до розвалу коаліції. А це означає, що під загрозу буде поставлено і ухвалення змін до Конституції, і змін до Бюджетного кодексу, і самого бюджету», - зауважив мер Чернігова.

Партія «Наш край» закликає уряд у максимально стислі терміни подати проект бюджету на наступний рік до парламенту та забезпечити його ухвалення згідно з нормами Закону України «Про регламент Верховної Ради України» до 1 грудня 2015 року.