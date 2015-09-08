Вільне володіння зброєю та скасування розмитнення на імпорт авто: кількість петицій збільшилася майже до 4 тисяч

Кількість електронних петицій, адресованих президенту України Петру Порошенку, з моменту запуску сайту для електронних звернень 28 серпня збільшилася до понад 3,8 тис., повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Станом на 9 ранку сьогодні у нас зареєстровано 3810 петицій», - сказав Шимків.

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За його словами, найбільшу кількість підписів зібрали: петиція про вільне володіння зброєю (майже 35 тис. підписів), про скасування мита та акцизного податку на імпорт автомобілів (32,3 тис. підписів), а також про призначення голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі прем'єр-міністром України (25,8 тис. підписів).

При цьому, після запуску сайту електронних петицій за 11 днів інтернет-ресурс відвідало 540 тис. унікальних користувачів, а кількість переглядів сайту становила близько 6 млн. Разом з тим, за словами Шимківа, відвідуваність сайту президента після запуску розділу з електронними петиціями зросла у 4 рази.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня, після підписання президентом України Петром Порошенком указу про електронні звернення громадян, в Україні почала працювати процедура подання електронних петицій, адресованих главі держави.

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На розгляд президенту подається електронна петиція, на підтримку якої зібрано не менш як 25 тис. підписів громадян упродовж не більш як три місяці від дня опублікування. Згідно з указом, розгляд громадського звернення має здійснюватися невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Забезпечення його розгляду покладається на Адміністрацію президента України.

Сайт електронних петицій на адресу президента України працює за посиланням.