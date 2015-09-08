Портнов заявив, що Норвегія виключила його із санкційного списку

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідні документи.

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"Норвегія була останньою країною, де відносно мене на прохання української влади були введені міжнародні санкції. Це рішення було прийнято Норвегією окремо від ЄС у травні 2014 року. Мною були направлені докази фальсифікації щодо мене українськими органами прокуратури кримінальних справ і розповсюдження неправдивої інформації в період 2014-2015 року", - повідомив Портнов.

Лист з Норвегії. Норвегія була останньою країною, де відносно мене на прохання українських властей були введені м... Posted by Андрій Портнов on 8 вересня 2015 р.

За його словами, в результаті наданих доказів, офіційні структури Осло письмово повідомили йому, що він більше не перебуває в санкційних списках.

Нагадаємо, правозахисники заявляли, що відносно Портнова українською владою здійснюється політично вмотивоване переслідування.