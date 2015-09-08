Портнов заявив, що Норвегія виключила його із санкційного списку
Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що Норвегія виключила його із санкційного списку.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідні документи.
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"Норвегія була останньою країною, де відносно мене на прохання української влади були введені міжнародні санкції. Це рішення було прийнято Норвегією окремо від ЄС у травні 2014 року. Мною були направлені докази фальсифікації щодо мене українськими органами прокуратури кримінальних справ і розповсюдження неправдивої інформації в період 2014-2015 року", - повідомив Портнов.
Лист з Норвегії. Норвегія була останньою країною, де відносно мене на прохання українських властей були введені м...Posted by Андрій Портнов on 8 вересня 2015 р.
За його словами, в результаті наданих доказів, офіційні структури Осло письмово повідомили йому, що він більше не перебуває в санкційних списках.
Нагадаємо, правозахисники заявляли, що відносно Портнова українською владою здійснюється політично вмотивоване переслідування.