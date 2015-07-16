Щодо Портнова українською владою здійснюється політично вмотивоване переслідування – правозахисники

Про це у своєму звіті заявляє неурядова правозахисна організація Human Rights Without Frontiers (Людські права без кордонів).

"А. В. Портнов зазнав безжальних переслідувань, проте всі суди відхилили офіційні звинувачення, оприлюднені Генпрокуратурою через свій офіційний сайт та мас-медіа незважаючи на презумпцію невинності", - йдеться в документі.

Також правозахисники зазначають, що, очевидно, в своїх діях українська влада керувалася мотивами особистої помстою та зведенням політичних рахунків.

"Цей випадок та збільшення службових зловживань у багатьох сферах, про які повідомляють українські неурядові організації, свідчать, що після Майдану на українське суспільство ще тільки чекає довгий шлях розвитку демократії та верховенства права в Україні", - наголошують правозахисники.

Як наголошується в звіті, найгірше – це міжнародний відгомін помилки європейського правосуддя у справі А. В. Портнова. Він був занесений в чорний список ЄС та інших країн, які не є членами Євросоюзу, і потрапив під дію їхніх санкцій.

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"У певному сенсі, ЄС взяв участь і став частково відповідальним за міжнародне заплямування репутації А. В. Портнова, хоч за рік він і був видалений зі санкційного списку. Можливо, в майбутньому Євросоюзу доведеться переглянути свої процедури введення санкцій у світлі презумпції невинності", - йдеться у звіті.