Тука радить владі не наступати на старі граблі: "Нам не можна допустити третього Майдану"

Таку думку висловив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука в інтерв'ю DT.UA.

"Але вони (політичні партії – ред.), так само, як і влада, не зробили нічого, щоб запобігти подібному розвитку подій", - сказав він.

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Тука підкреслив, що для нього події під Радою - "результат байдужості суспільства до долі хлопців, які повертаються додому". "Жодних державних програм психологічної реабілітації, працевлаштування", - зазначає він.

Тука закликав лідерів політсил, які були під Радою, відправитися на фронт, а не заробляти дивіденди перед виборами. "Між іншим, те ж саме вони робили, будучи й на Майдані. Приїжджали на своїх броньованих автомобілях, виходили на сцену, розповідали, як нам треба жити, а потім вирушали в свої теплі маєтки", - розповів він в інтерв'ю.

"Сьогодні я не є прихильником якихось радикальних антивладних дій. Нам не можна допустити третього Майдану. Не можна не враховувати помилок відомої історії, що сталася з Україною в 20-х минулого століття", - акцентує Тука.

На його думку, влада, президент мусять навчитися чути людей, говорити з ними, кожен день пояснюючи свою позицію в тому ж питанні ухвалення змін до Конституції, "не наступати на ті ж граблі, що і попередня влада". "Розривати ці ризиковані ланцюжки можна. Подавати чіткі сигнали потрібно. Чому досі по країні абсолютно спокійно переміщуються усі ці "вишки Бойка", "хомутинники" та інші? Більше того, вони зараз починають виборчу кампанію, в тому числі і в Луганській області. Тим же людям, яких вони на протязі багатьох років грабували, вони знову продовжують розповідати, як буде добре, коли вони повернуться... Цей гуманізм, м'якого кажучи, насторожує", - підкреслює він