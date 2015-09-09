Великі партії почали кампанії з дискредитації конкурентів - експерт

Таку думку у коментарі висловив керівник Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

За словами експерта, головними на цих виборах стануть технології електорального знищення. «Дискредитація конкурентів відбуватиметься здебільшого через згадки про якісь помилки в минулому. Так. Тимошенко пригадають газові контракти 2009 року, пропрезидентській силі - пропозиції по децентралізації, а «Опозиційному блоку» - любов до Росії», - відзначив Вадим Карасьов.

Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», в яку нещодавно влився «УДАР», доведеться нести перед виборцями всю відповідальність за ситуацію в державі, адже на цих виборах саме вона уособлюватиме владу. «Партія Ляшка чи «Самопоміч», які не голосували за зміни до Конституції, будуть критикувати президентський варіант децентралізації», - зауважив експерт.

У кампанії проти «Опозиційного блоку» основним стане твердження про те, що ця сила залишається вірною проросійському курсу. «Сам же «Опозиційний блок» підводить виборців до думки, що його основний конкурент – партія «Наш край» - складається із «регіоналів». Хоча насправді саме «Опоблок» - перефарбована Партія регіонів», - наголосив експерт. Такими кроками «Опозиційний блок» має намір акумулювати голоси прихильників колишньої ПР і позбавити молоді проекти електоральної підтримки.

При цьому Вадим Карасьовзауважив, що на місцевих виборах людей у першу чергу хвилюють питання інфраструктури, комунального господарства, комунальних тарифів.

Нагадаємо, що 5 вересня в Україні офіційно стартувала кампанія місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Однак експерти відзначають, що чимало потенційних кандидатів та місцевих організацій політичних партій розпочали виборчі кампанії ще до офіційного старту виборчого процесу.