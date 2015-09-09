У Раді зареєстровано проект постанови про створення ТСК з розслідування заворушень 31 серпня
17:28, 09 вересня 2015Політика
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Народні депутати від Радикальної партії на чолі з лідером фракції Олегом Ляшком зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питання розслідування обставин трагічних подій біля будівлі парламенту, що відбулися 31 серпня 2015 року.
Заворушення під Радою / Фото УНІАН
Текст проекту постанови під №3055 на сайті парламенту поки не оприлюднено.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.
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За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.
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