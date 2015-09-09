Колишній лідер чеченських сепаратистів заявив, що не бачив Яценюка на війні в Чечні

Про це розповів Бі-бі-сі один з колишніх лідерів чеченських сепаратистів Ахмед Закаєв. "Я пам'ятаю, припустимо, Сашу Білих (мається на Олександр Музичко,він же Сашко Білий, який воював у Чечні ) та інших, яких ми навіть представляли свого часу до державної нагороди після закінчення війни, в принципі, це була невелика група українців [...] і вони нам всі були знайомі, тому у мене ніяких сумнівів в тому, що його там не було, звичайно, немає", - сказав Ахмед Закаєв.

Читайте такожЯценюк прокоментував чутки про своє нібито "чеченське" минуле

Нагадаємо, 8 вересня голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що, за даними слідства, Арсеній Яценюк воював у каральних загонах "Арго", а потім "Вікінг" проти російських військових.

"Якщо б почався судовий процес, Бастрикіну довелося б червоніти за всі ті висловлювання, які він робив на адресу прем'єр-міністра України", - резюмував Ахмед Закаєв.

В інтерв'ю Бі-бі-сі екс-боєць батальйону "Айдар" ВСУ Євген Дикий, учасник подій в Чечні, розповів про українців, які воювали там в середині 90-х. За словами Євгена Дикого, Арсенія Яценюка серед них не було.

Сьогодні прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що поки рано коментувати заяву Олександра Бастрикіна. "До того, як комітет завершить роботу і представить оформлене відповідним чином рішення, напевно, на даному етапі передчасно давати будь-які коментарі", - сказав представник Володимира Путіна.

У свою чергу прес-секретар Арсенія Яценюка порадила "російському режиму провести психіатричну експертизу голови слідчого комітету РФ Бастрикіна".