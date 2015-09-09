У СК РФ пригрозили Авакову трибуналом за рекомендацію хорошої поліклініки для Бастрикіна

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін у своєму Twitter відповів на звинувачення голови МВС України Арсена Авакова щодо історії прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у Чечні.

«Хто про що, а вошивий про лазню. Всі думки обвинуваченого біжать до його психіатрів, але навряд чи така відмазка разжалобить трибунал», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСоцмережі продовжує лихоманити від жартів про чеченського карателя Яценюка (фото)

Раніше голова СК Росії Олександр Бастрикін заявив, що Яценюк нібито брав участь у війні у Чечні в 1995 році, де катував і розстрілював російських солдатів. У відповідь на це прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо порекомендувала російській владі перевірити психічне здоров'я Бастрикіна.

Читайте також"Кривавий" прем'єр: соцмережі відреагували на хвилю кремлівської пропаганди про Яценюка у Чечні

Аваков, в свою чергу, приєднався до порад Лаппо і пообіцяв Бастрикіну знайомство з депутатом Сергієм Капліним, у якого "повно матеріалів для вас про участь Яценюка у вбивстві Брежнєва, Андропова і участь у Російсько-японській війні на боці Японії».