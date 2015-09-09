Ярош закликав владу "припинити репресії" проти патріотів і пригрозив акціями непокори

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі у відповідь на затримання членів "Правого сектора" в Одесі.

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"Попереджаю владний режим: досить гратися в контрреволюцію, досить підігравати Путіну і розгойдувати державу - адже саме цим ви займаєтеся останні півтора року. Народне терпіння вже лопається і стримувати людей від збройного опору стає неможливо", - написав Дмитро Ярош.

Він закликав владу "припинити репресії" проти патріотів. В іншому випадку "завершить своє правління дуже погано... Цього разу втекти з України, як ваші попередники, не вийде", - заявив Дмитро Ярош.

"Закликаю всіх громадян України, бійців та активістів Національно-визвольного руху "Правий сектор" приготуватися до активних акцій громадянської непокори, основною метою яких буде ліквідація режиму внутрішньої окупації і здобуття національної державності українського народу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі арештували лідера місцевого "Автомайдану" і лідера "Правого сектора" Сергія Стернена.