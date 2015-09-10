Порошенко зустрінеться з лідерами фракцій коаліції у понеділок - Кубів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам представник президента у Верховній Раді, народний депутат України Степан Кубів.

Читайте також"Батьківщина": координаторами коаліції повинні бути представники "БПП" або "Народного фронту"

За його словами, під час цієї зустрічі буде обговорено ряд важливих питань, які стосуються оборони, соціальних стандартів, митної політики тощо.

Як повідомляв УНІАН, до зустрічі президента з коаліцією напрацьовано перелік питань, які будуть обговорюватися.