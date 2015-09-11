Екс-нардеп Марков: рішення Януковича про євроінтеграцію - блеф, якому народ повірив

Про це він розповів в інтерв'ю Газете.Ru.

За його словами, всі розмови про євроінтеграцію — "це був блеф, спроба шантажувати Росію".

"Коли у нас були закриті зустрічі президента з фракцією, він два-три години сидів і розповідав, як його нібито Путін обманув в таких-то і таких питаннях. Постійно в ньому говорила якась образа", - повідомив Марков.

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Можливою причиною такої "образи" Януковича стала спроба продати транзитний газопровід, залишивши при цьому частку своїй "сім'ї".

"Наскільки я знаю, він намагався продати транзитний газопровід, але при тому залишити особисто собі, своєму бізнес-клану частку. Але справа в тому, що цей блеф — він дуже підігрівав настрої всередині країни. (...) Простим людям почали говорити: ми йдемо у Європу, завтра буде безвізовий в'їзд, завтра бабусі почнуть отримувати пенсію в 2 тисячі євро... Мільйони людей просто обдурили", - зазначив екс-нардеп.

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За словами Маркова, Янукович перетворив країну у вотчину для свого клану.

"Йому платили всі, закінчуючи власниками кіосків. До моїх товаришів-бізнесменів в Одесі приходили і змушували переписувати на когось частину бізнесу. Інакше у в'язницю. Була ціла схема побудована — Янукович, прокуратура і так далі. Від останнього кіоску до газопроводу — він всюди намагався вставити свій особистий інтерес", - розповів Марков. "Тут важливо розуміти, що Янукович, його психотип, формувався у в'язниці. Причому перший термін він сидів ще зовсім у юному віці. І відповідний, табірний, тип управління з паханом на чолі спробував перенести на всю країну".

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Як повідомляв УНІАН, в Україні Марков звинувачується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень) за побиття в Одесі в 2007 році учасників мітингу проти встановлення пам'ятника Катерині II.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

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25 лютого 2014 р. Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

Марков зник з поля зору правоохоронців 4 листопада 2014 р. В грудні 2014 року МВС України оголосило його в розшук.

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12 серпня 2015 р. Маркова затримали в італійському місті Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. Через два дні місцевий суд його заарештував.

Пізніше суд Генуї змінив Маркову запобіжний захід, перевівши його з в'язниці під домашній арешт з носіння електронного браслета.