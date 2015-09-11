"Батьківщина" пригрозила виходом з коаліції

Про це народний депутат України від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він зазначив, що їхня фракція теж хоче впливати на порядок денний.

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"Так сталося, що останні півроку жодних законів значущих від "Батьківщини" не ставиться. Ми не будемо статистами, або ми формуємо разом порядок денний, разом домовляємося, об'єднуємо спільну позицію і голосуємо, або ми не будемо статистами, ми будемо наступними, хто вийде з коаліції", - наголосив Івченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня фракція Радикальної партії вийшла зі складу коаліції. Ляшко зазначив, що фракція Радикальної партії «не бачить можливим далі перебувати в коаліції, яка фактично була знищена руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які, всупереч позиції більшості фракцій коаліції, внесли у парламент питання змін до Конституції і як наслідок - смерть на площі перед Верховною Радою, це криваві провокації, внаслідок яких постраждали сотні людей».