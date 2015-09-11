У Єврокомісії розраховують, що на Донбасі пройдуть вільні вибори на підставі законодавства України
16:34, 11 вересня 2015Політика
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Єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та з переговорів про розширення Йоганнес Ган розраховує, що у східних областях України відбудуться вільні вибори на підставі українського законодавства.
Йоганнес Ган / Радіо Свобода
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ган заявив під час спільної заяви для преси з президентом України Петром Порошенком.
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“Ми всі розраховуємо на те, що у східній Україні відбудуться вільні, відкриті і прозорі вибори на основі законодавства України”, - сказав єврокомісар.
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