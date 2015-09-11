На зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" говоритимуть про Донбас і Сирію

Про це напередодні зустрічі, повідомив речник німецького уряду, передає українська редакція "Німецької хвилі". За його словами, повідомлення про участь російських військових у сирійському конфлікті є "важливим" розвитком подій. Тож його, швидше за все, обговорять під час зустріч.

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Київ, у свою чергу, заявив про намір порушити питання комплексного виконання мінських угод на переговорах у Берліні. Йдеться насамперед про те, щоб "провести реальні і чесні вибори", "напрацювання на шляху відведення російських регулярних військ, величезної кількості озброєнь і нескінченних найманців", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Водночас очільник українського МЗС наголосив, що зараз недоцільно говорити про якісь інші формати переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі. "Нам потрібен результат", - наголосив він, додавши, що у цій ситуації усі сторони мають виконати свої зобов’язання. Крім того, за словами українського урядовця, обговорюватимуться питання моніторингу ОБСЄ та гуманітарні аспекти.