Порошенко: Олланд і Меркель у "нормандському форматі" представляють весь ЄС
Президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах в "нормандському форматі" щодо вирішення ситуації на Донбасі представляють весь Євросоюз.
Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи в ефірі одного з телеканалів. За його словами, ще на початку мінських переговорів у лютому Ангела Меркель і Франсуа Олланд заявили, що представляють на переговорах весь Євросоюз.
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"З самого початку участь президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель було забезпечено відповідним підтвердженням їх повноважень з боку Ради ЄС", - сказав президент.
Петро Порошенко додав, що США також беруть активну участь у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.
Він повідомив, що на засіданнях тристоронньої контактної групи постійно присутній представник США в ранзі посла.