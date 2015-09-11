В МЗС Великобританії мають намір тиснути на Росію, доки вона не піде з Донбасу і Криму

Про це йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Британії Філіпа Хеммонда, пише Європейська правда.

"Ми будемо продовжувати працювати з партнерами по ЄС задля чинення тиску на Росію за допомогою санкцій, поки вона не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами і не піде з Криму" - йдеться у повідомленні.

За його словами, "російська відверта агресія і дестабілізація України - один з найбільших викликів безпеки в Європі з кінця холодної війни".

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"Британія продовжить підтримку у відновленні суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в заяві Хеммонда.

Він також додав, що Лондон "продовжить допомагати в модернізації збройних сил України та надавати технічне їм сприяння", а також допомагатиме в боротьбі з корупцією, управлінні державними фінансами і поверненні активів.

При цьому в МЗС Британії закликали Україну продовжувати реформи і робити все можливе для виконання Мінських угод.