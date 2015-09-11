Єврокомісар вказав Україні строк завершення конституційної реформи
16:35, 11 вересня 2015Політика
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Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган вважає, що конституційна реформа в Україні має бути завершена вже цієї осені.
Фотоілюстрація / ukrliter.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для преси з президентом України Петром Порошенком.
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"Уже восени цього року має бути завершена конституційна реформа. Також має бути проведена реформа публічної адміністрації, і надзвичайно важливе питання, яке вже піднімалося і буде ще підніматися - це питання боротьби та попередження корупції", - сказав Ган.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про внесення змін у Конституцію у частині децентралізації влади.
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