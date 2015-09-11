Єврокомісар вказав Україні строк завершення конституційної реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для преси з президентом України Петром Порошенком.

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"Уже восени цього року має бути завершена конституційна реформа. Також має бути проведена реформа публічної адміністрації, і надзвичайно важливе питання, яке вже піднімалося і буде ще підніматися - це питання боротьби та попередження корупції", - сказав Ган.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про внесення змін у Конституцію у частині децентралізації влади.