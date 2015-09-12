Яценюк: Україна повинна бути на радарах США і ЄС
10:42, 12 вересня 2015Політика
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"Україна – це поле бою. І це наша спільна боротьба за свободи і гідність людини", - сказав прем'єр
Яценюк: важливо, щоб Україна залишалася ключовим пріоритетом для США і ЄС / Фото УНІАН
Україна повинна бути в центрі уваги урядів США і Європейського Союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході інвестиційної конференції в Києві прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання, яка саме підтримка потрібна Україні з ключових столиць світу.
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«Україна повинна бути на радарах США і ЄС. У них є свої внутрішньополітичні розклади, але важливо, щоб Україна була і залишалася ключовим пріоритетом для США і ЄС. Україна – це поле бою. І це наша спільна боротьба за свободу і гідність людини», - сказав Яценюк.
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