Яценюк: Україна повинна бути на радарах США і ЄС

Україна повинна бути в центрі уваги урядів США і Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході інвестиційної конференції в Києві прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання, яка саме підтримка потрібна Україні з ключових столиць світу.

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«Україна повинна бути на радарах США і ЄС. У них є свої внутрішньополітичні розклади, але важливо, щоб Україна була і залишалася ключовим пріоритетом для США і ЄС. Україна – це поле бою. І це наша спільна боротьба за свободу і гідність людини», - сказав Яценюк.