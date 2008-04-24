Словенія вимагає перспективи членства в ЄС для України і Молдови
08:58, 24 квітня 2008Політика
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Тюрк виступив перед депутатами Європарламенту
Президент Словенії, яка нині головує в Європейському союзі, Даніло ТЮРК вимагає надати чітку перспективу членства в Європейському Союзі Україні і Молдові.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, з відповідною заявою словенський Президент виступив перед депутатами Європарламенту.
Питання розширення Євросоюзу було одним із центральних у виступі Д.ТЮРКА у Страсбурзі. Він також наголосив на необхідності прискорити процес європейської інтеграції Західних Балкан і Туреччини.
Досі Єврокомісія відмовляється надавати Києву і Кишиневу чітку перспективу членства в ЄС, посилаючись на плани розвитку співпраці в рамках політики добросусідства.
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