Словенія вимагає перспективи членства в ЄС для України і Молдови

Президент Словенії, яка нині головує в Європейському союзі, Даніло ТЮРК вимагає надати чітку перспективу членства в Європейському Союзі Україні і Молдові.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, з відповідною заявою словенський Президент виступив перед депутатами Європарламенту.

Питання розширення Євросоюзу було одним із центральних у виступі Д.ТЮРКА у Страсбурзі. Він також наголосив на необхідності прискорити процес європейської інтеграції Західних Балкан і Туреччини.

Досі Єврокомісія відмовляється надавати Києву і Кишиневу чітку перспективу членства в ЄС, посилаючись на плани розвитку співпраці в рамках політики добросусідства.