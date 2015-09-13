Порошенко: Якщо буде воєнний стан, ніякого голосування за децентралізацію не відбудеться

75% українців підтримують децентралізацію.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 13 вересня, передає Українська правда.

"Одним з пунктів моєї президентської програми була децентралізація. І я не дозволю, щоб цим словом лякали народ", - заявив Порошенко.

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Він зауважив, що не можна говорити про "тенденцію меншої підтримки" у парламенті з цього питання, і наголосив, що для її подальшого провадження необхідно провести серйозну роз'яснювальну роботу.

При цьому Порошенко висловив упевненість у тому, що під час голосування у другому читанні закону про зміни до Конституції у частині децентралізації "300 голосів буде".

"Я у цьому впевнений. Ні на кого я тиснути у цьому питанні не буду. Це має бути свідоме рішення свідомих політиків. Але - 300 голосів буде, якщо буде мир. Якщо буде наступ (російських військ на Донбасі) тоді буде воєнний стан, і тоді ніякого голосування за децентралізацію не буде - змінювати Конституцію, коли воєнний стан - незаконно. Крапка", - заявив Порошенко.

Як відомо, 31 серпня Верховна Рада у першому читанні погодилася внести зміни у Конституцію щодо децентралізації влади.

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За це проголосували 265 депутатів. Детально проглянути, хто як голосував можна за цим посиланням.

Голосування відбулося попри позицію фракцій Радикальної партії Олега Ляшка та "Самопомочі", а також мітинг під Верховною Радою людей, які вимагали не підтримувати ці зміни.

Прийнятий документ вдруге відправиться на аналіз Конституційного суду, після чого має бути проголосований 300 голосами депутатів для внесення змін у Конституцію.