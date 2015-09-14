Главу Держслужби зайнятості заарештували з можливістю застави в 1,8 мільйона гривень
Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом керівникам Держслужби зайнятості, затриманим за фактом одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Керівнику Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено можливість внесення застави у розмірі 1 млн 800 тис грн для забезпечення виконання покладених на підозрюваного обов’язків.
Читайте такожЗа отримання хабара затримали ще одного керівника із Держслужби зайнятості
Іншій особі – голові тендерного комітету Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено можливість внесення застави у розмірі 627 тис грн.
У ГПУ нагадали, що згадані вище службові особи за попередньою змовою одержали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у загальній сумі понад 600 тис. грн за надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами.