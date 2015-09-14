Главу Держслужби зайнятості заарештували з можливістю застави в 1,8 мільйона гривень

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Керівнику Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено можливість внесення застави у розмірі 1 млн 800 тис грн для забезпечення виконання покладених на підозрюваного обов’язків.

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Іншій особі – голові тендерного комітету Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено можливість внесення застави у розмірі 627 тис грн.

У ГПУ нагадали, що згадані вище службові особи за попередньою змовою одержали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у загальній сумі понад 600 тис. грн за надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами.