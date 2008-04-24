У Томенка складається враження, що Балога хоче оголосити Ющенка поза законом

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що більшість політичних сил в парламенті не підтримає концепцію нової Конституції, запропоновану членам Національної конституційної ради, якою по суті пропонується “так зване „триєдине” поєднання в одній особі повноважень Президента та реального керівника судової і правоохоронної систем. Про це М.ТОМЕНКО сказав на прес-конференції в УНІАН, коментуючи „Концепцію системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”, яка містить розробку нової редакції Конституції України, яку роздали вчора членам Національної конституційної ради.

За його словами, скоріше за все, парламент піде шляхом не створення нового Основного Закону, а внесення змін до чинної Конституції з метою вирішення двох головних сьогоднішніх проблем – ліквідації багатовладдя в Україні та недопущення концентрації влади в руках однієї людини.

М.ТОМЕНКО вважає, що цієї концепцією „Секретаріат Президента планує оголосити Віктора ЮЩЕНКА поза законом і йому пропонують бути одночасно Президентом, прокурором та суддею.” За його словами, цей документ підготовлений робочою групою, до якої входили переважно працівники Секретаріату Президента. Він зазначив, що в групі реально не працювали представники Блоку Литвина, Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів. Він вважає, що таку концепцію нової Конституції, “фактично, можна вважати версією Секретаріату Президента”.

М.ТОМЕНКО зазначив, що проаналізувавши концепцію, “складається враження, що Секретаріат Президента планує оголосити Віктора ЮЩЕНКА “поза законом”. Він зазначив, що “всупереч здоровому глузду та принципам конституційного права, автори цієї „Концепції” вирішили об’єднати окремі розділи діючої Конституції - VII „Прокуратура” та VIIІ „Правосуддя” - в єдиний розділ VII „Суд і правосуддя. Прокуратура” у новій редакції Конституції”. За його словами, це, очевидно, невипадково, “оскільки передбачається, що головним суддею і, фактично, головним прокурором буде виступати Президент”. Він зазначив, що у проекті нової Конституції передбачається, що Президент України очолюватиме Вищу раду юстиції, до повноважень якої пропонується віднести „внесення подання Президентові України щодо призначення суддів на посаду та звільнення їх з посади; прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог несумісності; розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів; припинення, а також зупинення повноважень (тимчасове відсторонення) професійного судді; надання згоди на затримання чи судді до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього”.

М.ТОМЕНКО зауважив, що пропонується також „з метою забезпечення дієвості функцій Президента України” надати йому право призначати та звільняти Генерального прокурора України без Верховної Ради України. „Таким чином, зрозуміло, що Генеральна прокуратура стане підпорядкована одному інституту влади - виключно Президентові України”, - наголосив він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що у запропонованій новій Конституції залишається норма, що зберігаються глави державних адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі, які призначаються та звільняються виключно Президентом України.

Народний депутат України вважає недоцільним відміну нині діючої конституційної норми, як це пропонується в проекті, щодо можливості народного депутата України звертатися із депутатським запитом до Президента України.