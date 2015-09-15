Криза з мігрантами в ЄС не повинна вплинути на лібералізацію візового режиму з Україною - посол Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Польщі в Україні Генрік Литвин на засіданні медіа-клубу, присвяченому українсько-польським відносинам.

Посол розповів, що поки проблема біженців в Європі практично не торкнулася Польщі. За його словами, у випадку з присутністю українців у Польщі є певні питання, але вони не є драматичними або негативними. Багато українців їдуть легально в Польщу навчатися або працювати з відповідними документами.

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"Якщо мова йде про вплив на процес лібералізації - ніхто не може сказати, що не буде ніякого впливу, тому що взагалі-то питання міграції дещо інакше виглядає після тих останніх п'ятнадцяти днів, ніж раніше, але в той же час всі фахівці говорять, що зараз на тому етапі, на якому йде процес лібералізації, це вже не питання політичних рішень - вони прийняті. Це питання технічних умов і технічних практик, оцінки фахівців у різних конкретних галузях", - сказав Литвин.

Він додав, що якщо критерії щодо виконання плану дій з візової лібералізації Україною будуть виконані, то тоді повинна бути відповідна оцінка з боку ЄС. "Ще раз повторюю, ми на такому етапі, що конкретні дії не можуть бути не прийняті до уваги, якщо ці дії будуть виконані, то оцінка може бути тільки одна", - сказав дипломат.

Посол зазначив, що у Євросоюзі всі розуміють відмінності між Україною і країнами південного сусідства з Африки та Близького Сходу.