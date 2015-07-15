Країни Шенгену суттєво знизили рівень мультивіз для українців - Клімкін

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна під час засідання парламентського комітету з європейської інтеграції.

"Деякі країни роблять вигляд, що все залишається як є, але на фоні внутрішнього тиску вони змінюють візову практику", - сказав Клімкін.

За його словами, такі консули визнають, що часом не видають багаторазові візи, навіть коли заявник має на це право.

"Вони нам кажуть, що краще видати декілька віз, аніж довгострокові візи... Таких країн небагато, їх можна перелічити на пальцях однієї руки", - розповів Клімкін.

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За його словами, МЗС зараз здійснює тиск на ці консульства та відповідні столиці, вимагаючи повернутися до попередньої практики.

Міністр не став називати перелік "проблемних" консульств.