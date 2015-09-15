"Народний контроль" заявляє про тиск з боку олігархів

Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби партії «Громадський рух «Народний контроль». «Із початком виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування ми почали отримувати пропозиції щодо співпраці від різноманітних фінансово-промислових груп, які, на наше переконання, не мають найменшого морального права бути причетними до «Народного контролю». Наша категорична відмова включати до виборчих списків партії кишенькових представників української псевдо-еліти, спричинила безпрецедентний тиск, мета якого або «приручити» партію, або взагалі не допустити її до виборів.

Так, завтра у Київському окружному адміністративному суді відбудеться розгляд справи за позовом Тзов «ТРК «Міст ТБ» до «Народного контролю». Позивач - юридична особа, що належить олігарху Петру Димінському, вимагає скасувати свідоцтво на логотип, що належить «Народному контролю» згідно з рішенням Державної служби інтелектуальної власності. На початку року «Народний контроль» отримав пакет документів, що засвідчують наше право: на логотип, сценарій телепередачі, видання газети, діяльність громадської організації, партії тощо. І лише зараз, з початком виборчої кампанії, підконтрольна Петру Димінському структура юридично заявила про свої претензії до діяльності «Народного контролю». Беззаперечної політичної мотивації позову надає те, що Петро Димінський вимагає заборонити «Народному контролю» використовувати логотип на час розгляду справи, чим має на меті зашкодити нам провести повноцінну виборчу кампанію. З таким самим успіхом Димінський може взяти прізвище Порошенко, а потім вимагати заборони використання цього прізвища у виборчій кампанії президентської партії на період розгляду справи.

Нагадаємо, 3 місяці тому олігарх вже намагався чинити тиск на «Народний контроль». Однак нікчемність та абсурдність його претензій була очевидною для всіх правоохоронних та судових інстанцій.

Відтак, вкотре нагадуємо, партія «Громадський рух «Народний контроль» була створена для об`єднання волонтерів, громадських активістів, учасників АТО та журналістів і ніколи не злякається шантажу з боку олігархів та інших політично збанкрутілих ділків», - йдеться у заяві.