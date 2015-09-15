На сайті президента з'явилася петиція з пропозицією звільнити Саакашвілі за провал реформ і саморекламу

Відповідна петиція опублікована на офіційному сайті глави держави.

У тексті документа активісти просять президента визнати, що «експеримент з призначенням Саакашвілі виявився невдалим» і звільнивши губернатора, призначити на цю посаду когось більш гідного, і з українським громадянством.

У петиції вказані основні претензії, які активісти висувають до Михеїла Саакшвілі. На їхню думку, губернатор Одеської області займається самопіаром, а не реальною роботою.

Свої звинувачення автори документа виклали в 5 пунктах.

По-перше, жителі Одеської області так і не побачили реальних реформ, оскільки вони так і залишилися обіцянками;

По-друге, не видно результатів боротьби з корупцією. Навпаки, на хабарі впіймали начальника міліції Одеси Олега Макуху, якого призначила людина Саакашвілі. Крім того, навіть після звільнення начальника Іллічівського порту, ініційованого губернатором, в порту мало що змінилося, оскільки начальником став колишній заступник звільненого директора.

По-третє, активісти вважають помилковими призначення заступниками губернатора таких одіозних особистостей, як Олександр Боровик і Марія Гайдар. А призначення радником губернатора генерального директора компанії «ТІС» Андрія Ставницера активісти «Кадрової мітли» вважають прямою корупцією.

По-четверте, Саакашвілі так і не зміг побороти бюрократію, і анонсований ним Центр надання адміністративних послуг з'явився лише на папері.

По-п'яте, губернатору так і не вдалося залучити інвестиції в регіон, незважаючи на обіцянки і декларації.

Активісти також Міхеїла Саакашвілі критикують за його пристрасть до епатажу і самореклами. «За кількістю згадок не тільки місцевої, але й у всеукраїнській пресі з Саакашвілі можуть змагатися хіба що президент і прем'єр», - йдеться в петиції.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі був призначений президентом на посаду голови Одеської ОДА наприкінці травня цього року. Представляючи нового губернатора, Петро Порошенко заявив, що покладає на нього великі надії в плані боротьби з корупцією і контрабандою в Одеській області.