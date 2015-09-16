Яценюк про невиконання бойовиками "Мінська-2": На цій угоді відбитки пальців Путіна

Про це він підкреслив на зустрічі з делегацією Політико-безпекового комітету Європейського Союзу в середу, 16 вересня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, глава Уряду України нагадав, що кілька годин тому «російські терористи оголосили про проведення так званих виборів 18 жовтня»: «Це абсолютно незаконно і повністю суперечить Мінському процесу».

Напередодні Генасамблеї ООН, підкреслив Яценюк, президент Путін намагається показати свою добру волю в імплементації Мінських угод, «проте Росія навмисне затягує процес імплементації».

«На цій угоді – відбитки пальців Путіна. Усі ми маємо демонструвати потужні і спільні дії проти російської агресії та небажання Росії виконувати Мінські домовленості», - звернувся Яценюк до представників Політико-безпекового комітету ЄС, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.