Яценюк про невиконання бойовиками "Мінська-2": На цій угоді відбитки пальців Путіна
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що «провести повністю незаконні вибори на територіях Донецької і Луганської областей – це рішення не очолюваних Росією терористів, а рішення Кремля. Це чіткий сигнал, що президент Путін персонально не хоче виконання Мінських домовленостей.
Про це він підкреслив на зустрічі з делегацією Політико-безпекового комітету Європейського Союзу в середу, 16 вересня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Як зазначається в повідомленні, глава Уряду України нагадав, що кілька годин тому «російські терористи оголосили про проведення так званих виборів 18 жовтня»: «Це абсолютно незаконно і повністю суперечить Мінському процесу».
Напередодні Генасамблеї ООН, підкреслив Яценюк, президент Путін намагається показати свою добру волю в імплементації Мінських угод, «проте Росія навмисне затягує процес імплементації».
«На цій угоді – відбитки пальців Путіна. Усі ми маємо демонструвати потужні і спільні дії проти російської агресії та небажання Росії виконувати Мінські домовленості», - звернувся Яценюк до представників Політико-безпекового комітету ЄС, підкреслюється в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бойовики готові провести місцеві вибори на основі українського законодавства та за участю спостерігачів ОБСЄ, але для цього необхідні прямі консультації між Києвом, Донецьком і Луганськом.