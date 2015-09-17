Два новообрані депутати склали присягу

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що 16 вересня ЦВК зареєструвала Шверка і Севрюкова народними депутатами, обраними на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії "Блок Петра Порошенка".

Читайте такожРада розгляне підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати (наживо)

Гройсман поінформував, що обидва депутати написали заяву про входження до складу фракції "Блоку Петра Порошенка", а також увійшли до складу коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президент звільнив Севрюкова і Шверка з посад членів Нацради з телерадіомовлення у зв'язку з обранням їх народними депутатами.

5 вересня Центральна виборча комісія визнала Шверка і Севрюкова обраними народними депутатами від "БПП" замість Михайла Гвоздьова та Романа Насірова, повноваження яких Верховна Рада припинила у зв’язку з поданням ними заяв про складення повноважень.