Джемілєв: кримські татари проти військового вирішення конфлікту в Криму

Про це заявив лідер кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв під час зустрічі з представниками Євросоюзу, в якій взяли участь посли 28 держав.

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"Для нас важлива ваша обізнаність. Цього потребують наші співвітчизники. Адже зараз вільні делегації не можуть відвідувати Крим. За час окупації півострів змогли відвідати лише дві зарубіжні моніторингові делегації: одна – в особі Єврокомісара з прав людини Ніла Муйжніекса, друга – неофіційна делегація з Туреччини. На даний момент Російська Федерація може допустити на територію окупованого нею півострова лише ті групи, в чиїй лояльності до міжнародного свавілля вона впевнена", – заявив Мустафа Джемілєв.

За його словами, в окупованому Криму нагнітається міжнаціональна ворожнеча. "Подібних шовіністичних виразів не спостерігалося навіть за радянських часів. Нашим співвітчизникам намагаються вселити страх і змусити їх покинути Батьківщину", – сказав парламентар.

"Яскравим прикладом служать обшуки, проведені в будинках, мечетях, навчальних закладах кримських татар, і манера їх проведення. Вже пройшло близько 160 обшуків. Складається враження, що народ хочуть спровокувати на щось. Але ми завжди закликаємо утримуватися від будь-яких силових протистоянь", – зазначив лідер кримських татар.

"Ми не бачимо військового вирішення конфлікту. Навпаки, ми проти цього", - наголосив Мустафа Джемілєв.

Він також зазначив, що на території півострова вже розміщено 80 тис. військовослужбовців російської армії, відновлюється ядерне сховище, з’явилися вантажівки зі значками, що попереджають про ядерну небезпечність. Не виключено, що в Крим вже завезено ядерну зброю.

Національний лідер кримських татар наголосив на трьох напрямках підтримки: посилення санкцій проти країни-окупанта; нейтралізація російської пропаганди; надання освіти кримськотатарським студентам у європейських вузах.

Представники Євросоюзу запевнили у непохитності своєї позиції по відношенню до Криму: невизнання анексії і продовження дипломатичного та економічного тиску на Російську Федерацію.