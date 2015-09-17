Мосійчук заявив про помсту з боку Шокіна та Порошенка за його звинувачення в крадіжці документів у справі Гонгадзе

Народний депутат України Ігор Мосійчук називає помстою генерального прокурора Віктора Шокіна всі звинувачення проти нього, які були оприлюднені сьогодні у Верховній Раді.

Про це він заявив журналістам у парламенті, передає кореспондент УНІАН.

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«Це сталось після того, як я вчора заявив у телеефірі про те, що Шокін безпосередньо винен у викраденні матеріалів справи покійного Георгія Гонгадзе, у фальшуванні цієї справи. Більше того, у нас з’явились докази, і фракція їх оприлюднить, щодо того, як Шокін фальсифікував не одну справу. Тому - це помста Шокіна і Порошенка», - сказав Мосійчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Мосійчука.

Перед цим у сесійній залі генеральний прокурор Віктор Шокін передав голові Верховної Ради Володимиру Гройсману відповідне подання.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участі Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення певних питань за гроші.

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Перед тим як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. Він зауважив, що в ході розслідування було проведено слідчо-розшукові дії і зібрано докази, які підтверджують провину депутата.

Сам Мосійчук ці звинувачення відкидає і заявляє, що відео було змонтоване.