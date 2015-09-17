Ляшко анонсував терміновий з'їзд Радикальної партії
19:57, 17 вересня 2015Політика
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що на завтра скликається терміновий з'їзд партії.
Ляшко: Радикальна партія скликає на завтра терміновий з'їзд партії / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
"Я підозрюю, що в найближчі дні будуть нові подання народних депутатів", - сказав Ляшко і додав, що сьогодні оголошується загальнопартійна мобілізація.
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“На завтра ми скликаємо з'їзд партії. Позачерговий екстрений з'їзд партії", - сказав депутат і додав, що вони будуть розробляти план дій, стратегію "опору диктатурі, опору корупції, опору зловживанням".
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