Ляшко анонсував терміновий з'їзд Радикальної партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Я підозрюю, що в найближчі дні будуть нові подання народних депутатів", - сказав Ляшко і додав, що сьогодні оголошується загальнопартійна мобілізація.

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“На завтра ми скликаємо з'їзд партії. Позачерговий екстрений з'їзд партії", - сказав депутат і додав, що вони будуть розробляти план дій, стратегію "опору диктатурі, опору корупції, опору зловживанням".